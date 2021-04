Pagelle Parma Milan | TOP e FLOP del primo tempo VOTI

(Di sabato 10 aprile 2021) I top ee iai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kessié: GervinhoAl termine del match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Daniele20052013 : Pagelle dei tifosi – Gervinho da record… al ribasso - - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Primavera, Parma-Hellas Verona 2-3, le pagelle dei gialloblù - TuttoHellasVer1 : Primavera, Parma-Hellas Verona 2-3, le pagelle dei gialloblù - MondoPrimavera : #ParmaHellasVerona, le pagelle degli scaligeri - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #BeneventoParma, le pagelle: #Ionita si batte, 6,5. Che bravo #Man: 7 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Parma

Calcio News 24

Sabato 10 aprile 15:00 Spezia - Crotone (- tabellino) 18:00- Milan (- tabellino) 20:45 Udinese - Torino (- tabellino) Domenica 11 aprile 12:30 Inter - Cagliari (......campionato di Serie A Nuovo appuntamento con CMIT TV a partire dalle ore 17.30 per la cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida di Serie A trae Milan. Live reaction, analisi e...Fantacalcio pagelle 30° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...Appuntamento su CMIT TV per la diretta di Parma-Milan, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A ...