OG ingaggia flameZ

(Di sabato 10 aprile 2021) Dopo essersi fatto conoscere grazie ad Endpoint, il giocatore israeliano Shahar “” Shushan ha firmato un contratto con la squadra di esports OG. Il giovane prodigio che compirà 18 anni a giugno è solo l’ultimo dei giocatori annunciati ad entrare a far parte del roster della nuova squadra di CSGO di OG. In particolaretroverà i seguenti giocatori a combattere con lui: Aleksib, valde, mantuu, niko, e allenatore ruggah. Il ragazzo ha fatto faville con Endpoint portandola a vincere diversi tornei tra i quali il più prestigioso è stato la Fantasyexpo Cup a marzo ma anche la stagione 35 della ESEA a novembre dell’anno passato. Sotto la guida dei più esperti Alebsib il ragazzo ha secondo noi trovato la dimensione giusta per crescere e per mettere in mostra a tutto il mondo, anche a coloro che ancora non lo conoscono, il suo talento ...