Numeri record per la startup enertech NeN (Di sabato 10 aprile 2021) La startup enertech NeN (Gruppo A2A), con a capo il nuovo AD Alessandro La Rocca, festeggia 38mila abbonamenti nel primo anno di attività NeN, la startup enertech dell'energia 100% digital e 100% green, festeggia i 38mila abbonamenti nei primi 12 mesi di attività con una crescita del 45% in media mese su mese e con alla guida il nuovo amministratore… L'articolo Corriere Nazionale.

