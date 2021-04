Migranti: Salvini, 'inaccettabile che continuino sbarchi, Lamorgese faccia quello che facevo io' (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "E' inaccettabile che continuino gli sbarchi sulle nostre coste". Lo ha detto l'ex ministro Matteo alvini prima di lasciare l'aula bunker di Catania. "Io sono a processo per avere fatto il mio dovere", dice Salvini. "Ho detto al presidente Draghi che mi rifiuto a pensare a un'estate di sbarchi con milioni di italiani in difficoltà economica, psicologica e sociale e sanitaria e migliaia di clandestini che continuano a sbarcare". Alla domanda cosa farà la Lega visto che è al Governo replica: "Possiamo stimolare il Ministero dell'Interno a fare quello che il Ministero dell'Interno deve fare per legge. Ad esempio fare quello che facevo io". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "E'cheglisulle nostre coste". Lo ha detto l'ex ministro Matteo alvini prima di lasciare l'aula bunker di Catania. "Io sono a processo per avere fatto il mio dovere", dice. "Ho detto al presidente Draghi che mi rifiuto a pensare a un'estate dicon milioni di italiani in difficoltà economica, psicologica e sociale e sanitaria e migliaia di clandestini che continuano a sbarcare". Alla domanda cosa farà la Lega visto che è al Governo replica: "Possiamo stimolare il Ministero dell'Interno a fareche il Ministero dell'Interno deve fare per legge. Ad esempio farecheio".

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Pieni poteri, scudo contro i migranti e sottomissione delle donne: praticamente Erdogan è un Salvini… - robertosaviano : Trump o Biden, il tentativo è sempre lo stesso: provare ad attraversare il confine tra Messico e Usa Su 'Leggermen… - FrancoCappellet : RT @AlbertoLetizia2: Tra le singolari affermazioni del pm di #Catania sul caso #Gregoretti emerge che #Salvini avrebbe trattenuto i #migran… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: ?? ULTIM’ORA ++ #MIGRANTI, CASO #GREGORETTI: 'NON CI FU SEQUESTRO DI PERSONA'. PM DI #CATANIA CHIEDE IL NON LUOGO A PROCED… -