Lorella Cuccarini apprezza la canzone del cantante di un’altra squadra (Di sabato 10 aprile 2021) La canzone favorita di Lorella Cuccarini Amici 20 torna questa sera su Canale 5 con una nuova puntata. In attesa di questo momento, ora ad attirare l’attenzione è stata Lorella Cuccarini, new entry quest’anno tra i professori della scuola, la quale su Instagram ha confessato di apprezzare tanto la canzone del cantante di un’altra squadra. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 10 aprile 2021) Lafavorita diAmici 20 torna questa sera su Canale 5 con una nuova puntata. In attesa di questo momento, ora ad attirare l’attenzione è stata, new entry quest’anno tra i professori della scuola, la quale su Instagram ha confessato dire tanto ladeldi. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Lorella Cuccarini ammette di essere “in fissa” con un brano di un cantante di un’altra squadra (FOTO) #amici20 - sonikmusicnet : Ora in onda: LORELLA CUCCARINI - MI MANCHERAI - Valenti40638346 : Alessandro da Lorella Cuccarini, che non è mai stata una vera ballerina professionista, non ha proprio nulla da imp… - matteomancini83 : RT @AmiciUfficiale: La prof Lorella Cuccarini controlla come procede la preparazione di Martina sul brano 'Diamonds are a girl's best frien… - twittantoridi : RT @Lkimfashion: ??LORELLA UNA DI NOI!!!?? ? 0 PASSI ORMAI È UN TORMENTONE ? #Amici20 #Cuccarini #Deddy -