LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: agli ottavi Simone Alessio, Paulina Armeria e Daniela Rotolo! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Vittoria anche per il francese Bouzid, che nei -80 kg batte ai sedicesimi l’armeno Sargsyan. 10.27 Nella categoria -80 kg accede agli ottavi l’israeliano Filippov che batte il ceco Simek per point gap. 10.20 La prossima azzurra impegnata sarà Paulina Armeria che negli ottavi di finale dei -62 kg se la vedrà contro la bulgara Kalina Petrova. C’è ancora un po’ da attendere però. 10.15 Dopo una vera e propria battaglia l’ucraino Voronovskyi supera per 17-15 il polacco Wojtkowiak e accede agli ottavi dei -80 kg. 10.12 Il moldavo Cook supera per point gap il kosovaro Bajra nei sedicesimi della categoria -80 kg. 10.04 Accede agli ottavi dei -80 ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Vittoria anche per il francese Bouzid, che nei -80 kg batte ai sedicesimi l’armeno Sargsyan. 10.27 Nella categoria -80 kg accedel’israeliano Filippov che batte il ceco Simek per point gap. 10.20 La prossima azzurra impegnata saràche neglidi finale dei -62 kg se la vedrà contro la bulgara Kalina Petrova. C’è ancora un po’ da attendere però. 10.15 Dopo una vera e propria batta l’ucraino Voronovskyi supera per 17-15 il polacco Wojtkowiak e accededei -80 kg. 10.12 Il moldavo Cook supera per point gap il kosovaro Bajra nei sedicesimi della categoria -80 kg. 10.04 Accededei -80 ...

