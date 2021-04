LIVE Sonego-Fritz 0-1, ATP Cagliari in DIRETTA: subito un game combattuto (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio e dritto non perfetto di Sonego, è abbastanza per strappare il punto. 15-40 E altro errore di Sonego, che mette a rete il dritto in corsa. Due palle break per Fritz. 15-30 Risposta profonda dell’americano che sorprende l’azzurro. 15-15 Sonego cede il passo con lo slice di rovescio. 15-0 Volée di Fritz che viene a rete, Sonego ci arriva e lo infila col passante. game Fritz, 1-0. L’americano prende vantaggio ancora con il servizio, Sonego non riesce a replicare. game importante vinto da Fritz, che ha annullato due palle break. A-40 A segno con la prima l’americano. 40-40 Fritz replica con lo stesso ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e dritto non perfetto di, è abbastanza per strappare il punto. 15-40 E altro errore di, che mette a rete il dritto in corsa. Due palle break per. 15-30 Risposta profonda dell’americano che sorprende l’azzurro. 15-15cede il passo con lo slice di rovescio. 15-0 Volée diche viene a rete,ci arriva e lo infila col passante., 1-0. L’americano prende vantaggio ancora con il servizio,non riesce a replicare.importante vinto da, che ha annullato due palle break. A-40 A segno con la prima l’americano. 40-40replica con lo stesso ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPCagliari #semifinale Primo game combattutissimo con #Fritz che tiene il servizio contro… - SmorfiaDigitale : ATP Cagliari e Marbella: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In ... - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis Tutto pronto per la prima #semifinale dell'#ATPCagliari con Lorenzo #Sonego che sfida l'amer… - zazoomblog : LIVE Sonego-Fritz ATP Cagliari in DIRETTA: alle 12 il via alla prima semifinale - #Sonego-Fritz #Cagliari #DIRETTA… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! Dalle 12 con il #Tennis e la #semifinale di #Sonego a… -