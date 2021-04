Ispettori EMA verificheranno SputnikV a Mosca (Di sabato 10 aprile 2021) Gli Ispettori del EMA, regolatore dei farmaci per l’UE, effettueranno settimana prossima una visita per stabilire se i test clinici del vaccino russo SputnikV violavano gli standard etici e scientifici. Perché gli Ispettori EMA verificheranno SputnikV? L’indagine dell’EMA verificherà se le prove dello SputnikV rispettavano gli standard della “buona pratica clinica”. L’allarme arrivava da persone Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Glidel EMA, regolatore dei farmaci per l’UE, effettueranno settimana prossima una visita per stabilire se i test clinici del vaccino russoviolavano gli standard etici e scientifici. Perché gliEMA? L’indagine dell’EMA verificherà se le prove dellorispettavano gli standard della “buona pratica clinica”. L’allarme arrivava da persone

