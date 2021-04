Inter, Conte: “Gara difficile contro il Cagliari che si giocherà chance salvezza” (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo aver portato il vantaggio sul Milan a +11, per l'Inter lo scudetto sembra ormai cosa fatta. Il mister Antonio Conte dopo il successo nel recupero contro il Sassuolo, prepara ad ospitare il Cagliari al Meazza per il match di domenica 11 aprile alle 12:30. In conferenza stampa le parole del mister: "Vedendo la rosa del Cagliari sorprende vederli in questa posizione in classifica. Ci aspettiamo una Gara difficile perchè il Cagliari vorrà giocarsi tutte le sue carte per ottenere la salvezza. Sicuramente erano partiti con altri obiettivi quest’anno e adesso sono in una posizione un po’ pericolosa e sorprende perché la rosa è buona e competitiva. Siamo in una fase importante del campionato, è la terza partita in una settimana e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo aver portato il vantaggio sul Milan a +11, per l'lo scudetto sembra ormai cosa fatta. Il mister Antoniodopo il successo nel recuperoil Sassuolo, prepara ad ospitare ilal Meazza per il match di domenica 11 aprile alle 12:30. In conferenza stampa le parole del mister: "Vedendo la rosa delsorprende vederli in questa posizione in classifica. Ci aspettiamo unaperchè ilvorrà giocarsi tutte le sue carte per ottenere la. Sicuramente erano partiti con altri obiettivi quest’anno e adesso sono in una posizione un po’ pericolosa e sorprende perché la rosa è buona e competitiva. Siamo in una fase importante del campionato, è la terza partita in una settimana e ...

