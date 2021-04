Inter Cagliari | i convocati di Semplici | Nandez a disposizione

(Di sabato 10 aprile 2021) Le scelte di Leonardoper la sfida contro l’di domani. Ancora out Ceppitelli, assente anche Deiola.recuperato Leonardoha scelto i 22 giocatori delche prenderanno parte alla trasferta di San Siro contro l’domani alle ore 12:30 Ancora assente Luca Ceppitelli per i problemi muscolari che si trascina da qualche settimana, fuori anche Deiola che ha avuto oggi un problema al polpaccio e non è stato convocato. Ilrecupera Nahitanche nella partita contro il Verona era stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla coscia.Rossoblù a Milano. Ecco la lista ##forzaCasteddu pic.twitter.com/OaIjEa4mmV — ...

Commenta per primo Ilha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro l'. Portieri : 1 Aresti, 31 Vicario, 34 Ciocci. Difensori : 2 Godin, 3 Tripaldelli, 15 Klavan, 16 Calabresi, 22 ...I liguri di Italiano cercano un successo che permetterebbe loro di portare a 10 punti dalterzultimo, impegnato domani con l'. Per i calabresi di Cosmi, invece, si tratta di una sorta ...Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Altro test importante per i nerazzurri, sempre più vicini all'obiettivo Scudetto. Ec ...