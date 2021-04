Il nucleare ha un futuro in Italia? I piani dell’Enea (e di Cingolani) (Di sabato 10 aprile 2021) La fusione nucleare è un treno da non perdere, continua a ripetere il Ministro Roberto Cingolani, mentre gli ambientalisti restano fermi sulle critiche. Il nucleare di nuova generazione nella transizione ecologica Italiana è una partita dagli esiti sempre più incerti. Attraversa la politica e i movimenti i quali hanno guadagnato sì un Ministero nuovo di zecca, ma hanno davanti uno scienziato che parla chiaro. Intanto l’Enea – una nostra eccellenza – va avanti con il megaprogetto sperimentale DTT (Divertor Tokamak Test) per la fusione nucleare. Il grande impianto per produrre energia rinnovabile con lo stesso principio che alimenta le stelle resta il più avveniristico piano di utilizzo di questa fonte nel “post fossili”. Parliamo di una struttura da collocare nella sede di Frascati destinata a generare ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) La fusioneè un treno da non perdere, continua a ripetere il Ministro Roberto, mentre gli ambientalisti restano fermi sulle critiche. Ildi nuova generazione nella transizione ecologicana è una partita dagli esiti sempre più incerti. Attraversa la politica e i movimenti i quali hanno guadagnato sì un Ministero nuovo di zecca, ma hanno davanti uno scienziato che parla chiaro. Intanto l’Enea – una nostra eccellenza – va avanti con il megaprogetto sperimentale DTT (Divertor Tokamak Test) per la fusione. Il grande impianto per produrre energia rinnovabile con lo stesso principio che alimenta le stelle resta il più avveniristico piano di utilizzo di questa fonte nel “post fossili”. Parliamo di una struttura da collocare nella sede di Frascati destinata a generare ...

