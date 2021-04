Ibrahimovic espulso in Parma - Milan | cosa è successo

Advertising

alessio_morra : Perché #Ibrahimovic è stato espulso? Dopo averlo portato su ora rischia di affossarlo il #Milan nella corsa #Champions. #ParmaMilan - CorSport : ?? #Ibrahimovic espulso in #ParmaMilan: cosa è successo ?? - Moon13_me : RT @GoalItalia: ?? Rosso diretto ?? Ibrahimovic espulso in #ParmaMilan ?? - Gazzetta_it : #ParmaMilan, #Ibra #espulso: cosa avrà detto a #Maresca? #moviola #arbitro - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? BREAKING - #Ibrahimovic espulso contro il Parma: cos'è successo e rischio stangata ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic espulso

Rosso diretto. Come un fulmine a ciel sereno, in una partita che il Milan stava conducendo in porto senza troppi patemi , in vantaggio 2 - 0. All'ora esatta di gioco, Zlatanvienedall'arbitro Maresca in una situazione che faceva pensare a tutto tranne che a delle scintille. Ricostruiamo l'episodio. Paradosso ? Il Milan esce dal pressing avversario, ...Il Parma sembra più lucido dopo l'azione da rete precedente e pare aver preso fiducia, ma al 60' la partita regala un grande colpo di scena:vieneper via di un'ingenuità che gli ...è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, si è fatto espellere dopo aver rivolto alcune parole all’indirizzo dell’arbitro Maresca che non ci ha pensato su ...Ingenuità clamorosa di Zlatan Ibrahimovic durante il secondo tempo di Parma – Milan : l’attaccante svedese ha detto qualche parola di troppo all’arbitro Maresca , che non ha avuto dubbi e gli ha mostr ...