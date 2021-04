I territori della Regione dove i dati continuano ad essere troppo alti

(Di sabato 10 aprile 2021) La Toscana in arancione dal 12 aprile, ma alcuni comuni restano in rosso a causa dell'elevata incidenza epressione sul sistema ospedaliero. Toscana, i comuni che restano in rosso malgrado la zona arancione su Notizie.it.

Advertising

lanuovasardegna : Un meraviglioso tramonto a Lampianu, Sassari. Questa foto è di Tonino Spanu @tonino.spanu1967 Mostrate la bellezz… - marcodimaio : Buon lavoro al governatore del Friuli Venezia Giulia @M_Fedriga, eletto presidente della Conferenza delle Regioni e… - stefano_gatto97 : RT @GiorgiaMeloni: Auguri di buon lavoro a @M_Fedriga, eletto presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, certa ch… - Cinquantenni : RT @lanuovasardegna: Un meraviglioso tramonto a Lampianu, Sassari. Questa foto è di Tonino Spanu @tonino.spanu1967 Mostrate la bellezza d… - A5359201 : RT @GiorgiaMeloni: Auguri di buon lavoro a @M_Fedriga, eletto presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, certa ch… -

Ultime Notizie dalla rete : territori della

Orizzonte Scuola

Salve di cannone in tutto il Regno Unito e neid'oltremare per l'estremo saluto al principe consorte Filippo, scomparso ieri all'età di 99 anni. Il ministeroDifesa, citato dalla Bbc, ......agricole già in crisi per le conseguenzepandemia. La Cia - Agricoltori incalza le istituzioni nazionali e regionaali affinché non si perda tempo e si intervenga subito ascoltando i, ...Catania - Anche quest’anno, dominato dalla lotta alla pandemia, le celebrazioni per la ricorrenza del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato assumeranno il tono sommesso del silenzi ...I primi alunni della Casa del Bambino di Domusnovas ... FILI è sostenuto dal Corpo Europeo di Solidarietà e vede come protagonisti sei giovani del territorio: Erica Pintus, Jonathan Barra, ...