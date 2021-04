Grave lutto a Reggio Calabria, città sconvolta per la prematura scomparsa del noto Dj Peppe Lucisano (Di sabato 10 aprile 2021) lutto a Reggio Calabria per la morte del noto dj Peppe Lucisano Reggio Calabria è a lutto per la prematura scomparsa di Peppe Lucisano, noto Dj appena 40enne che ha fatto ballare con la sua musica intere generazioni reggine. Molto noto in città, Peppe Lucisano si era trasferito da qualche anno a Pavia ed è morto dopo aver combattuto con grande forza, coraggio e dignità contro un brutto male che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Qualche settimana fa aveva perso la madre, sempre per un tumore. Il destino ha voluto che la raggiungesse in cielo lasciando in terra l’amore della ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)per la morte deldjè aper ladiDj appena 40enne che ha fatto ballare con la sua musica intere generazioni reggine. Moltoinsi era trasferito da qualche anno a Pavia ed è morto dopo aver combattuto con grande forza, coraggio e dignità contro un brutto male che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Qualche settimana fa aveva perso la madre, sempre per un tumore. Il destino ha voluto che la raggiungesse in cielo lasciando in terra l’amore della ...

