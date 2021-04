Feste, alcol e canne: per i centri sociali il lockdown non vale. Rampelli (FdI) interroga il Viminale (Di sabato 10 aprile 2021) Il lockdown vale per tutti, ma non per loro, i compagni dei centri sociali, che a quanto pare hanno un’idea molto particolare della zona rossa. Rossa di politica, meno di regole anti-Covid, come denuncia Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi. “Deve finire questa storia secondo cui chi non rispetta le regole viene lasciato impunito. E’ accaduto a Torino nel centro sociale torinese Gabrio, dove gli occupanti qualche settimana fa hanno pensato bene di Festeggiare la prima domenica di chiusura totale – dovuta alle restrizioni Covid – con un festino abusivo. In barba ai protocolli che normano il distanziamento fisico, assembramenti, musica e partite di ping-pong alla faccia dei cittadini torinesi e dei tanti italiani chiusi in casa che rispettano con grande ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Ilper tutti, ma non per loro, i compagni dei, che a quanto pare hanno un’idea molto particolare della zona rossa. Rossa di politica, meno di regole anti-Covid, come denuncia Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi. “Deve finire questa storia secondo cui chi non rispetta le regole viene lasciato impunito. E’ accaduto a Torino nel centro sociale torinese Gabrio, dove gli occupanti qualche settimana fa hanno pensato bene diggiare la prima domenica di chiusura totale – dovuta alle restrizioni Covid – con un festino abusivo. In barba ai protocolli che normano il distanziamento fisico, assembramenti, musica e partite di ping-pong alla faccia dei cittadini torinesi e dei tanti italiani chiusi in casa che rispettano con grande ...

