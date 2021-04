Festa della Polizia. Grazie per #essercisempre (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi è un giorno speciale. Un giorno importante. È la Festa della nostra amata Polizia di Stato. Quella Polizia troppo spesso aggredita fisicamente e ultimamente anche verbalmente, da persone anche di cultura, “così sembra”. Persone che anziché lanciare messaggi positivi ai giovani e di vicinanza alle forze dell’ordine, lanciano messaggi da persone ignoranti e “di poca cultura”, paragonando gli uomini in divisa a dittatori, di cui bisogna aver paura. In realtà, a fare paura sono le persone che pensano tutto ciò dei nostri uomini in divisa e non questi angeli che rischiano ogni giorno anche per persone così! Detto ciò, ricordando che la Polizia svolge un lavoro/vocazione di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi, ancor di più in questo anno e mezzo di pandemia mondiale, a voi va il ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi è un giorno speciale. Un giorno importante. È lanostra amatadi Stato. Quellatroppo spesso aggredita fisicamente e ultimamente anche verbalmente, da persone anche di cultura, “così sembra”. Persone che anziché lanciare messaggi positivi ai giovani e di vicinanza alle forze dell’ordine, lanciano messaggi da persone ignoranti e “di poca cultura”, paragonando gli uomini in divisa a dittatori, di cui bisogna aver paura. In realtà, a fare paura sono le persone che pensano tutto ciò dei nostri uomini in divisa e non questi angeli che rischiano ogni giorno anche per persone così! Detto ciò, ricordando che lasvolge un lavoro/vocazione di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi, ancor di più in questo anno e mezzo di pandemia mondiale, a voi va il ...

