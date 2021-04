Covid | riaperture | da lunedì a scuola 6 | 5 mln studenti | 8 su 10 | Vaccini | Aifa | seconda dose non oltre 42 giorni per Pfizer e Moderna

Advertising

Adnkronos : #Salvini spinge su #riaperture a metà aprile: siete d'accordo con il leader della Lega? - LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - Open_gol : Il premier Draghi lo ha ripetuto più volte: dobbiamo dare retta ai dati Ma che succede se i dati mancano? - sulsitodisimone : Secondo Andrea Costa 'ci sono condizioni per riaprire a fine aprile' - carseri : RT @InfoCilentoWeb: Covid, Governo valuta riaperture già ad aprile #Coronavirus #Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riaperture

Orizzonte Scuola

... si possano creare le condizioni per un percorso che chiaramente sarà graduale' di'e ... Continua la diminuzione dell' incidenza diin Italia, pari a 185 nuovi casi ogni 100mila ...... non potranno beneficiare delle eventuali. TREND IN CALO. Una penalizzazione che potrebbe non riguardare l'Umbria, forse anche il Molise, che dopo mesi di restrizioni e zone rosse ha le ...AGI - "Credo che oggi ci siano le condizioni per riaprire a fine aprile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Sky Tg24, spiegando poi che "sulle riaperture non è giusto ...Ipotesi allentamento delle misure anti-Covid, in Italia, che consentirebbe riaperture commerciali grazie all'istituzione della zona gialla dal 19 aprile ...