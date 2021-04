Covid, Cts di Aifa: “Sì a ritardare seconda dose dei vaccini a Rna messaggero ma non oltre il 42° giorno” (Di sabato 10 aprile 2021) I ritardi o i tagli delle consegne, il cambio di fascia di età per il vaccino Astrazeneca, alcune regioni ancora un po’ lente e il caso dei furbetti. In questi giorni in cui si discute di come ottimizzare al massimo la gestione delle dosi disponibili per dare lo sprint che possa portare a raggiungere finalmente le 500mila dose al giorno. Si è parlato a più riprese dell’opportunità di ritardare la seconda dose dei vaccini a Rna messaggero che potrebbe essere quasi raddoppiato. Ne ha parlato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, spiegando che il tema del distanziamento fra le dosi è stato affrontato anche nell’ultima seduta del Comitato tecnico-scientifico. E il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) I ritardi o i tagli delle consegne, il cambio di fascia di età per il vaccino Astrazeneca, alcune regioni ancora un po’ lente e il caso dei furbetti. In questi giorni in cui si discute di come ottimizzare al massimo la gestione delle dosi disponibili per dare lo sprint che possa portare a raggiungere finalmente le 500milaal. Si è parlato a più riprese dell’opportunità diladeia Rnache potrebbe essere quasi raddoppiato. Ne ha parlato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, spiegando che il tema del distanziamento fra le dosi è stato affrontato anche nell’ultima seduta del Comitato tecnico-scientifico. E il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ...

