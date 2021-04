Caso Gregoretti, la Procura chiede il non luogo a procedere per Matteo Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) Per la terza volta la Procura di Catania chiede il “non luogo a procedere” nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. La nave della Guardia costiera nell’estate 2019 venne lasciata per giorni a largo delle coste siciliane, per poi ottenere il via libera allo sbarco di 131 migranti salvati nel Mediterraneo. Il segretario della Lega, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, rischia un processo per abuso d’ufficio e sequestro di persona. Secondo la Procura, guidata da Carmelo Zuccaro e rappresentata dal sostituto Procuratore Andrea Bonomo, nella vicenda al centro dell’udienza preliminare in corso nell’aula bunker di Catania Salvini “non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Per la terza volta ladi Cataniail “non” nei confronti disul. La nave della Guardia costiera nell’estate 2019 venne lasciata per giorni a largo delle coste siciliane, per poi ottenere il via libera allo sbarco di 131 migranti salvati nel Mediterraneo. Il segretario della Lega, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, rischia un processo per abuso d’ufficio e sequestro di persona. Secondo la, guidata da Carmelo Zuccaro e rappresentata dal sostitutotore Andrea Bonomo, nella vicenda al centro dell’udienza preliminare in corso nell’aula bunker di Catania“non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali”. ...

Advertising

LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ AVANTI A TESTA ALTA!… - LegaSalvini : MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA… - LegaSalvini : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - mariapina1966 : RT @LegaSalvini: ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ AVANTI A TESTA ALTA! #IoStoConSalv… - mauro_vicini : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA LE VALU… -