Canzone Segreta | Belen in lacrime

(Di sabato 10 aprile 2021) La bellaRodriguez venerdì 9 aprile è stata ospite di Serena Rossi a “”. La showgirl argentina è stata sorpresa dai suoi affetti più cari e non è riuscita a trattenere le. Ma cosa avrà fatto emozionare? Scopriamolo insieme.Rodriguez è stata ospite di Serena Rossi nella sua nuova trasmissione ““. La bella showgirl ha fatto il suo ingresso in studio, incantando Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiUno : Cara @serenarossi_com, stavolta la sorpresa te l'abbiamo fatta noi! ?? La 4ª puntata e tutti gli highlights di… - infoitcultura : Canzone segreta, la sorpresa di Belen Rodriguez con gaffe. Il dubbio degli spettatori: ‘in che senso?’ - infoitcultura : Serena Rossi, video della sorpresa a Canzone Segreta: “Emozione vera” - infoitcultura : La canzone segreta, sconcertante Belen Rodriguez: la gaffe davanti alla foto di suo padre. Gelo in studio, come è p… - flamanc24 : RT @RaiUno: Che momento di poesia. ?? Segui la diretta di #CanzoneSegreta qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Ieri, a "La", l'Usignolo di Cavriago si è anche commosso quando Francesca Michielin le ha dedicato "Il nostro concerto" (unache ama molto), ma la verve, si vede, è quella. Il ...Bonolis con le repliche del suo Ciao Darwin regge, ma deve comunque soccombere a Serena Rossi che con la sua, conquista la medaglia d'oro in fatto di ascolti. Mediaset ha schierato ...La donna sta ricevendo molti feedback positivi per la sua conduzione di Canzone Segreta, e la maggior parte dei commenti nei suoi confronti sono solo positivi (YouMovies) Il piccolo ha compiuto 8 anni ...Gli artisti emiliano-romagnoli sempre più spesso utilizzano i social per rimanere in contatto con il pubblico. Ultimamente sia Morandi che la Berti hanno utilizzato la rete per rassicurare sulle loro ...