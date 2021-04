Amici 2021, Deddy non può vivere senza Rosa: cosa ha fatto (Di sabato 10 aprile 2021) Ad ‘Amici 2021’ Deddy pensa solo alla sua amata che è uscita dopo il loro scontro diretto. Il giovane non riesce a stare senza lei. Amici 2021, non c’è solo… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Ad ‘pensa solo alla sua amata che è uscita dopo il loro scontro diretto. Il giovane non riesce a starelei., non c’è solo… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - CarloScalmana : RT @leonemaschio: Bella gente pomeriggio spero buono a tutti voi amici del mio ?? @nuvola1000 @liliaragnar @iside50 @Nancy61332586 @claudio_… - bastianatte : RT @GiroViaggiando1: Carissimi amici, oggi vi porto a conoscere uno dei più bei borghi d’Italia: Subiaco. Allora, anche se in giallo, #bas… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 10 aprile in prima serata su Canale 5 quarta puntata del serale di Amici. Ospiti Alessandra Amoroso e Franc… -