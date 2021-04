Amici 20, quarta puntata: eliminata Enula (Di domenica 11 aprile 2021) Si è appena conclusa la quarta puntata del serale di Amici 20, anche questa serata è stata ricca di sfide, ospiti ma c’è stata una sola eliminazione. Maria De Filippi ha salutato i tre giudici che hanno fatto il loro ingresso in studio: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino. Per dare inizio alle sfide Maria ha chiesto a Stash di scegliere tra le tre buste. È stata indicata la tre che conteneva i nomi della squadra Zerbi-Celentano. I due professori hanno scelto di sfidare la squadra Peparini-Pettinelli. Rudy ha deciso di schierare Sangiovanni con il brano Forever Young contro Aka7even che ha cantato 24K Magic e Zerbi ha chiesto di far risentire il pezzo di Aka per far capire gli errori di pronuncia del cantante. Emanuele non ha capito benissimo la canzone di Aka e ha dato il punto a Sangiovanni così come ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 aprile 2021) Si è appena conclusa ladel serale di20, anche questa serata è stata ricca di sfide, ospiti ma c’è stata una sola eliminazione. Maria De Filippi ha salutato i tre giudici che hanno fatto il loro ingresso in studio: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino. Per dare inizio alle sfide Maria ha chiesto a Stash di scegliere tra le tre buste. È stata indicata la tre che conteneva i nomi della squadra Zerbi-Celentano. I due professori hanno scelto di sfidare la squadra Peparini-Pettinelli. Rudy ha deciso di schierare Sangiovanni con il brano Forever Young contro Aka7even che ha cantato 24K Magic e Zerbi ha chiesto di far risentire il pezzo di Aka per far capire gli errori di pronuncia del cantante. Emanuele non ha capito benissimo la canzone di Aka e ha dato il punto a Sangiovanni così come ...

FranciCaminati : Esibizione più bella della quarta puntata: Serena e il Can Can #Amici20 #amici #amici2021 - tiziaacasoo : RICAPITOLANDO: -SECONDA PUNTATA FUORI LEONARDO -TERZA PUNTATA FUORI TOMMASO -QUARTA PUNTATA FUORI ENULA la pr… - Novella_2000 : #Amici20: svelato l'unico eliminato della quarta puntata (e non mancano le polemiche) - stomalissimo : RT @FantaAmici: Enula è l'unica eliminata di questa quarta puntata del serale di Amici. Non doveva andare così ?? Enula sei fortissima ?? gr… - IsaeChia : #Amici20, quarta puntata: eliminata Enula, Deddy guadagna consensi, ancora nessun punto per Aka7Even e Serena March… -