(Di venerdì 9 aprile 2021) Un carabiniere libero dal servizio hato 4tori che avevano appena eseguito unaall’interno di un supermercato Conad in Corso Calatafimi, nel quartiere di mezzo Monreale. Come si vede daltrasmessa dai Carabinieri, l’uomo hato con coraggio i quattrofacendone arrestare uno. Mentre tornava a casa, dopo il servizio, un sottufficiale dei Carabinieri di Palermo è intervenuto d’istinto quando si è accorto quello che stava accadendo nel supermercato Conad di corso Calatafimi, nel quartiere. Hato quattrotori che avevano appena messo assegno unae cercavano di guadagnare la fuga, a bordo di due motocicli, nella ...

Advertising

zazoomblog : Violenta rapina a Mezzomonreale brigadiere affronta 4 malviventi -VIDEO - #Violenta #rapina #Mezzomonreale - infoitsport : Violenta rapina a Mezzomonreale, brigadiere affronta 4 malviventi /VIDEO - francobus100 : Rapina e violenta le escort: mobiliere stupratore condannato a 6 anni - immediatonet : ?? Violenta rapina alla periferia di #Foggia, esplosi colpi di pistola contro un’azienda. Terrorizzato il custode ?? - paolochiariello : #Juorno Due ragazzini #gambizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta rapina

... è stato tratto in arresto al culmine di unalite con la compagna, dopo la chiamata al 113 ...violenti è partita da alcuni passanti che hanno assistito all'aggressione con successiva...Ha affrontato quattro rapinatori che avevano appena messo assegno unae cercavano di guadagnare la fuga, a bordo di due motocicli, nella trafficata arteria cittadina. Transitando ...AGI - I militari della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato per violenza sessuale uno straniero ventottenne di origini egiziane, regolare sul territorio italiano. I militi di pa ...I militari della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato, per violenza sessuale, uno straniero ventottenne di origini egiziane, regolare sul territorio italiano. Nella scorsa notte ...