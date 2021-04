Vazquez può lasciare il Real a parametro zero: il Milan avvia i contatti (Di venerdì 9 aprile 2021) L'esterno è in scadenza a giugno e può lasciare il Real a parametro-zero: i rossoneri ci fanno un pensierino? Leggi su 90min (Di venerdì 9 aprile 2021) L'esterno è in scadenza a giugno e puòil: i rossoneri ci fanno un pensierino?

dalbertocarlos_ : @TiElleKappa @LInteristaOpin1 @fcin1908it I soldi non sarebbero un problema, quanto può pretendere Lucas Vazquez? 5… - Tr0v3s : @Zorochan_1 @fra_macri Al di là del ruolo (quello in un contesto giusto può fare veramente bene, ha tanta gamba e t… - cerucrazia : @constantinesimo Può giocare ovunque, è Vazquez - giuventinismo : RT @Danibe23: Alcuni ci raccontano ancora che il terzino deve solo difendere, non è un ruolo importante ecc..però poi Guardiola schiera Wal… - Danibe23 : Alcuni ci raccontano ancora che il terzino deve solo difendere, non è un ruolo importante ecc..però poi Guardiola s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vazquez può Real Madrid - Liverpool: le probabili formazioni del match ...sulle fasce agiranno Lucas Vazquez e Marcelo. Immancabile l'uomo dei sogni, Karim Benzema . QUI LIVERPOOL - I Reds funzionano meglio in trasferta e Klopp ne è consapevole: la sfida di questa sera può ...

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL/ Diretta tv, Hazard va in panchina ... Benzema e Asensio, ma attenzione anche a Rodrygo e Vazquez, sempre a disposizione anche a match in corso. Pochi dubbi anche nell'attacco del Liverpool, dove protagonista annunciato non può che ...

