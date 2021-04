Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 18:10 (Di venerdì 9 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno non si placa la bufera sulla stufa Gate di Ankara con il premier draghi causato parole durissime ieri contro leader turco erdogan non condivido assolutamente niente credo che non sia stato un comportamento appropriato le parole di draghi dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione che la presidente della commissione Ursula von der leyen ha dovuto subire questi dittatori che abbiamo lì per quello che sono di cui però si ha bisogno aggiunto uno deve essere Franco nell’esprimere la propria diversità di Ankara convoca l’ambasciatore italiano e chiedere queste brutte sfacciati affermazioni siano immediatamente ritirate l’economia la spesa per consumi finali si è contratta del 10,9% Nel 2020 portando la canzone risparmia il 15,8% nell’anno scorso quasi raddoppiando rispetto al 8,2% del 2019 lo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno non si placa la bufera sulla stufa Gate di Ankara con il premier draghi causato parole durissime ieri contro leader turco erdogan non condivido assolutamente niente credo che non sia stato un comportamento appropriato le parole di draghi dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione che la presidente della commissione Ursula von der leyen ha dovuto subire questi dittatori che abbiamo lì per quello che sono di cui però si ha bisogno aggiunto uno deve essere Franco nell’esprimere la propria diversità di Ankara convoca l’ambasciatore italiano e chiedere queste brutte sfacciati affermazioni siano immediatamente ritirate l’economia la spesa per consumi finali si è contratta del 10,9% Nel 2020 portando la canzone risparmia il 15,8% nell’anno scorso quasi raddoppiando rispetto al 8,2% del 2019 lo ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Ema:?dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J - Corriere : Francia, per chi ha meno di 55 anni dopo AstraZeneca richiami con Pfizer o Moderna - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - cremaonline : #Covid19: sono 18.938 i nuovi casi positivi in #Italia, 718 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Roccalumera, 'Via San Michele in abbandono', chiesti interventi) è stato pubblicato su: Tempo S… -