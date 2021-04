Udinese-Torino, Gotti: “Sarà un match difficile, vogliamo tornare a fare punti. Rispetto all’Atalanta cambia una cosa” (Di venerdì 9 aprile 2021) So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare puntiA poco più di ventiquattro ore dal match casalingo contro il Torino, esordisce così il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, che nel corso ella consueta conferenza stampa pre gara ha parlato ai microfoni di Udinese TV, per presentare il match in programma domani sera alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine."Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta l’attenzione su un unico obiettivo specifico, senza altri secondi pensieri che alla fine portano più uno svantaggio che un vantaggio. Pensare al Torino è dunque il nostro compito. Sarà una partita importante per il nostro ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) So di avere una squadra che vuole ricominciare aA poco più di ventiquattro ore dalcasalingo contro il, esordisce così il tecnico dell', Luca, che nel corso ella consueta conferenza stampa pre gara ha parlato ai microfoni diTV, per presentare ilin programma domani sera alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine."Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta l’attenzione su un unico obiettivo specifico, senza altri secondi pensieri che alla fine portano più uno svantaggio che un vantaggio. Pensare alè dunque il nostro compito.una partita importante per il nostro ...

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - ItaSportPress : Torino, Nicola: 'L'Udinese gioca bene contro tutti. In porta tocca a Milinkovic-Savic' - - FrancescoDark : RT @cippiriddu: In Spagna sono pazzi a far giocare Real Madrid-Barcellona in contemporanea con Udinese-Torino. In pochi la guarderanno. - Pall_Gonfiato : #SerieA - Le probabili formazioni di #UdineseTorino - Mediagol : #Udinese-#Torino, Gotti: 'Sarà un match difficile, vogliamo tornare a fare punti. Rispetto all'Atalanta cambia una… -