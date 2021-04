The Crown: "Il principe Filippo è il reale più amato a Buckingham Palace" disse Matt Smith (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo Matt Smith, interprete del principe Filippo in The Crown, il reale era il più popolare e benvoluto tra i membri del personale del palazzo. Durante un'intervista del 2018 Matt Smith rivelò che il principe Filippo era piuttosto popolare tra i membri dello staff di Buckingham Palace, l'attore di The Crown dichiarò: "Ho fatto molte ricerche e tutti dicono che sia estremamente divertente, molto intelligente e, soprattutto, molto popolare a palazzo." Intervistato da James Corden, parlando del principe, Smith aggiunse: "Nella casa reale è il più popolare di tutti. Se parli con un membro qualsiasi dello staff ti rendi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo, interprete delin The, ilera il più popolare e benvoluto tra i membri del personale del palazzo. Durante un'intervista del 2018rivelò che ilera piuttosto popolare tra i membri dello staff di, l'attore di Thedichiarò: "Ho fatto molte ricerche e tutti dicono che sia estremamente divertente, molto intelligente e, soprattutto, molto popolare a palazzo." Intervistato da James Corden, parlando delaggiunse: "Nella casaè il più popolare di tutti. Se parli con un membro qualsiasi dello staff ti rendi ...

