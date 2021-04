Temptation Island, Jessica di UeD smentisce di far parte del cast insieme a Davide (Di venerdì 9 aprile 2021) Jessica Antonini e Davide Lorusso, sono due ex partecipanti di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Jessica Antonini, ex tronista di UeDI due, hanno partecipato al programma qualche mese, e tra loro è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che, la scelta della tronista, Jessica, è avvenuta solo dopo un mese di partecipazione al dating della De Filippi. La storia tra i due, prosegue benissimo, come dimostrano i scatti, che la coppia posta sui social e che li ritraggono sorridenti e felici. In questi ultimi giorni, si è tornati a parlare di Jessica e Davide, perchè sono spuntate alcune indiscrezioni, che li vedono protagonisti al reality ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021)Antonini eLorusso, sono due excipanti di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, che va in onda tutti i giorni su Canale 5.Antonini, ex tronista di UeDI due, hannocipato al programma qualche mese, e tra loro è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che, la scelta della tronista,, è avvenuta solo dopo un mese dicipazione al dating della De Filippi. La storia tra i due, prosegue benissimo, come dimostrano i scatti, che la coppia posta sui social e che li ritraggono sorridenti e felici. In questi ultimi giorni, si è tornati a parlare di, perchè sono spuntate alcune indiscrezioni, che li vedono protagonisti al reality ...

Advertising

vincef_ : RT @hipsterdelcazzo: “Son tre anni che rifiuto il ruolo di tentatore a temptation island per non perdere il reddito di cittadinanza” - pervoiomiuccido : RT @MyssChega: Pensando a come sarebbe stata quest’edizione senza drammi fra professori e rivalità imbecilli, senza trash e temptation isla… - MyssChega : Pensando a come sarebbe stata quest’edizione senza drammi fra professori e rivalità imbecilli, senza trash e tempta… - beautifvlboy : oddio la pubblicità su temptation island per favore una pandemia alla volta - Terra2itter : RT @hipsterdelcazzo: “Son tre anni che rifiuto il ruolo di tentatore a temptation island per non perdere il reddito di cittadinanza” -