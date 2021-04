Advertising

zazoomblog : Taranto molesta ragazze su autobus: arrestato 51enne - #Taranto #molesta #ragazze #autobus: - LaGazzettaWeb : Taranto, molesta ragazze su autobus: arrestato 51enne - elenaricci1491 : Molesta e palpeggia giovane donna mentre fa jogging. Arrestato nigeriano #Taranto #violenza #poliziadistato… - TarantiniTime : Molesta e palpeggia giovane donna mentre fa jogging. Arrestato nigeriano #Taranto #violenza #poliziadistato… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto molesta

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Con l'accusa di aver molestato due ragazze su un bus della linea extraurbana a, un 51enne residente a San Giorgio Jonico - con precedenti per violenza familiare e atti osceni in luogo pubblico - è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in esecuzione di una ...All'ora di pranzo, in pieno centro a Manduria, un 41enne di origini rumene senza fissa dimora, visibilmente ubriaco e privo di mascherina protettiva, stava molestando sia i passanti che gli avventori ...TARANTO - Con l’accusa di aver molestato due ragazze su un bus della linea extraurbana a Taranto, un 51enne residente a San Giorgio Jonico - con precedenti per violenza familiare e atti osceni in luog ...A Taranto personale della Squadra Mobile ha eseguito un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti di un 51enne residente a San Giorgio Jonico per violenza sessuale. Le indagini dei polizi ...