Super Meat Boy Forever in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One

La sfida di Super Meat Boy ritorna con Super Meat Boy Forever, ora anche su console PlayStation e Xbox dalla prossima settimana, più precisamente dal 16 aprile. Dopo l'uscita su Nintendo Switch e PC lo scorso dicembre, è dunque ora il turno delle console Sony e Microsoft, annunciato da un launch trailer breve ma d'impatto. Nel bizzarro action platform realizzato dal Team Meat i livelli sono brutali e la morte appare inevitabile: i giocatori corrono, saltano, tirano pugni e calci per superare mondi folli e avventurosi. Super Meat Boy Forever è ambientato qualche anno dopo gli eventi di Super Meat Boy. Meat Boy e Bandage Girl hanno ...

