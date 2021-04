Sky punta a tagliare il 20% dei lavoratori

(Di venerdì 9 aprile 2021) Con il sistema pay tv sempre più in crisi e l’accanita concorrenza del modello over the top, Sky Italia sarà costretta a impostare un nuovo modello operativo. Tuttavia, come riporta Italia Oggi, tale trasformazione avrà un impatto significativo sui posti di lavoro all’interno dell’emittente: è prevista infatti una riduzione del 20% del personale, da attuarsi L'articolo

Con il sistema pay tv sempre più in crisi e l'accanita concorrenza del modello over the top, Sky Italia sarà costretta a impostare un nuovo modello operativo. Tuttavia, come riporta Italia Oggi, tale ...