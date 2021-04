Skriniar lo stakanovista | titolare da 31 partite consecutive tra Inter e Nazionale

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Milanda 31La passata stagione è ormai un lontano ricordo per Milanche sembra avere superato le difficoltà legate al passaggio alla difesa a 3. Lo slovacco in questa stagione è ritornato su buoni livelli e dopo un’inizio di stagione condizionato dalla positività al Coronavirus, Antonio Conte lo ha fatto diventare un elemento essenziale della sua. “Il difensore da novembre ha svoltato, tornando a essere non solo un pilastro insostituibile della retroguardia nerazzurra (e slovacca), ma anche ritrovando un rendimento di altissimo livello – corredato da 5 gol complessivi fra– come non gli capitava dal biennio di Spalletti. Quello che lo aveva proiettato nell’Olimpo dei centrali ...