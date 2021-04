Programmi TV di stasera, venerdì 9 aprile 2021. Su Rai2 la prima tv assoluta della serie «Clarice», sequel de «Il Silenzio degli Innocenti» (Di venerdì 9 aprile 2021) Clarice - Rebecca Breeds Rai1, ore 21.25: Canzone Segreta Varietà. Sono Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con l’emotainment condotto da Serena Rossi. Ognuno sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno, per gli ospiti e non. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 aprile 2021)- Rebecca Breeds Rai1, ore 21.25: Canzone Segreta Varietà. Sono Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con l’emotainment condotto da Serena Rossi. Ognuno sarà accompagnato dalle prime notesua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importantisua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno, per gli ospiti e non. Dopo il percorsoloro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato ...

