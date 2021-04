Per Draghi Erdogan e? un dittatore “di cui abbiamo bisogno”. Sì, per tenersi i migranti che non vogliamo (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il culmine dell’ipocrisia”. È stato il commento di Omer Celik, portavoce del partito del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp), al governo in Turchia, alle parole del presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri definito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan un dittatore “di cui si ha bisogno”, criticandolo per “l’umiliazione” subita dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e scatenando un caso diplomatico. “Chiamano spudoratamente il nostro presidente un ‘dittatore’. Poi aggiungono: ‘ma dovremmo collaborare con Erdogan sulla questione degli immigrati’”, ha detto il portavoce dell’Akp, a cui appartiene Erdogan. Negli ultimi anni i paesi europei hanno ripetutamente condannato la Turchia per la repressione di oppositori e curdi, la ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il culmine dell’ipocrisia”. È stato il commento di Omer Celik, portavoce del partito del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp), al governo in Turchia, alle parole del presidente del Consiglio Marioche ieri definito il presidente turco Recep Tayyipun“di cui si ha”, criticandolo per “l’umiliazione” subita dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e scatenando un caso diplomatico. “Chiamano spudoratamente il nostro presidente un ‘’. Poi aggiungono: ‘ma dovremmo collaborare consulla questione degli immigrati’”, ha detto il portavoce dell’Akp, a cui appartiene. Negli ultimi anni i paesi europei hanno ripetutamente condannato la Turchia per la repressione di oppositori e curdi, la ...

