Orietta Berti, tra le sue collezioni ci sono rarissime acquasantiere (Di venerdì 9 aprile 2021) Orietta Berti, tra le collezioni presenti nella residenza de L’Usignolo Di Cavriago spiccano le acquasantiere. Stasera vedremo la voce di Quando Ti Sei Innamorato tra gli ospiti di “Canzone Segreta” a partire dalle 21:40 su Raiuno. Nello show condotto da Serena Rossi, Orietta riceverà una sorpresa sulle note di una delle sue canzoni preferite che ripercorrerà la sua vita e carriera. Le acquasantiere della cantante sono state oggetto di curiosità anche tra i fan, che hanno omaggiato l’artista con pezzi rari. Formata da un centinaio di esemplari acquistati da Osvaldo e Orietta nei mercati specializzati presenti su tutto il territorio nazionale come il “Mercante In Fiera” di Parma. Gli elementi caratterizzanti sono la raffigurazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021), tra lepresenti nella residenza de L’Usignolo Di Cavriago spiccano le. Stasera vedremo la voce di Quando Ti Sei Innamorato tra gli ospiti di “Canzone Segreta” a partire dalle 21:40 su Raiuno. Nello show condotto da Serena Rossi,riceverà una sorpresa sulle note di una delle sue canzoni preferite che ripercorrerà la sua vita e carriera. Ledella cantantestate oggetto di curiosità anche tra i fan, che hanno omaggiato l’artista con pezzi rari. Formata da un centinaio di esemplari acquistati da Osvaldo enei mercati specializzati presenti su tutto il territorio nazionale come il “Mercante In Fiera” di Parma. Gli elementi caratterizzantila raffigurazione ...

Advertising

trash_italiano : GRAZIE ORIETTA BERTI CHE MIMI LE CANZONI #NameThatTune - chetempochefa : Per non dimenticare ???? I Maneskin (Naziskin) e Orietta Berti a #CTCF ?? - zazoomblog : Orietta Berti: chi è età carriera Sanremo 2021 chi è il marito Osvaldo figli Instagram - #Orietta #Berti:… - justcallme_sug : RT @FredMosby_: Per la seconda stagione di LOL il mio dream cast è composto da: Selene, Malgioglio che però impersona Leonardo il genio, El… - MontiFrancy82 : Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni sono gli ospiti d’eccezi… -