Nino Frassica: "La comicità in tv è diventata routine. LOL è geniale" (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ho appena finito di scrivere il prossimo numero di Novella bella per ‘Che tempo che fa’”, dice Nino Frassica appena risponde al telefono con tono soddisfatto e divertito. Il comico - ospite fisso del tavolo di Fazio e sempre in onda con il “Programmone” su Rai Radio 2 - è anche in libreria dal 19 gennaio 2021 con Vipp. Tutta la Veritàne, un catalogo su amori disastrosi, tic, segreti inconfessabili, vanità e bizzarrie dei vip. Ha seguito Lol – chi ride è fuori? “Certo, l’ho visto. È un genio chi ha scritto questo programma perché fa molto ridere, è un format che funzionerà per parecchi anni”. Perché gli show comici si stanno spostando dalla televisione alle piattaforme di streaming? “Sulle piattaforme di streaming si sperimenta di più. Hanno bisogno di provare tutto e questa volta ci sono riusciti anche con la comicità. Non tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ho appena finito di scrivere il prossimo numero di Novella bella per ‘Che tempo che fa’”, diceappena risponde al telefono con tono soddisfatto e divertito. Il comico - ospite fisso del tavolo di Fazio e sempre in onda con il “Programmone” su Rai Radio 2 - è anche in libreria dal 19 gennaio 2021 con Vipp. Tutta la Veritàne, un catalogo su amori disastrosi, tic, segreti inconfessabili, vanità e bizzarrie dei vip. Ha seguito Lol – chi ride è fuori? “Certo, l’ho visto. È un genio chi ha scritto questo programma perché fa molto ridere, è un format che funzionerà per parecchi anni”. Perché gli show comici si stanno spostando dalla televisione alle piattaforme di streaming? “Sulle piattaforme di streaming si sperimenta di più. Hanno bisogno di provare tutto e questa volta ci sono riusciti anche con la. Non tutti ...

Advertising

HuffPostItalia : Nino Frassica: 'La comicità in tv è diventata routine. LOL è geniale' - leftiscooler : RT @HuffPostItalia: Nino Frassica: 'La comicità in tv è diventata routine. LOL è geniale' - nicolo_frate : RT @NicolinoBerti: Sono felice che abbiate scoperto Lillo con 20 anni di ritardo. Ma sapete chi è fortissimo? Nino Frassica. Ne sentirete p… - weevil_forbix : RT @HuffPostItalia: Nino Frassica: 'La comicità in tv è diventata routine. LOL è geniale' - Paolo04977032 : @NicolinoBerti Nino Frassica numero uno assoluto per distacco -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Frassica Nino Frassica: 'La comicità in tv è diventata routine. LOL è geniale' 'Ho appena finito di scrivere il prossimo numero di Novella bella per 'Che tempo che fa'', dice Nino Frassica appena risponde al telefono con tono soddisfatto e divertito. Il comico - ospite fisso del tavolo di Fazio e sempre in onda con il 'Programmone' su Rai Radio 2 - è anche in libreria dal ...

"Genitori vs Influencer", la firma di Pacifico sulla colonna sonora del film ' Gli anni davanti ' è il nuovo singolo di Pacifico che accompagna il film di Michela Andreozzi ' Genitori vs Influencer ' con Fabio Volo, Nino Frassica e Giulia De Lellis. Gino Pacifico ha descritto così il brano che fa da colonna sonora alla pellicola: ' La canzone butta un occhio sugli anni che verranno, che saranno terribili e ...

Nino Frassica: «La mia comicità leggera, anzi leggerissima» Panorama Nino Frassica: "La comicità in tv è diventata routine. LOL è geniale" “Ho appena finito di scrivere il prossimo numero di Novella bella per ‘Che tempo che fa’”, dice Nino Frassica appena risponde al telefono con tono soddisfatto e divertito. Il comico - ospite fisso del ...

Colapesce e Dimartino: la prima volta che cantarono insieme apriva i concerti dei Dimartino), i due fanno un mash up tra "Grazie dei fiori bis" e "Ma la notte" di Renzo Arbore e Nino Frassica.

'Ho appena finito di scrivere il prossimo numero di Novella bella per 'Che tempo che fa'', diceappena risponde al telefono con tono soddisfatto e divertito. Il comico - ospite fisso del tavolo di Fazio e sempre in onda con il 'Programmone' su Rai Radio 2 - è anche in libreria dal ...' Gli anni davanti ' è il nuovo singolo di Pacifico che accompagna il film di Michela Andreozzi ' Genitori vs Influencer ' con Fabio Volo,e Giulia De Lellis. Gino Pacifico ha descritto così il brano che fa da colonna sonora alla pellicola: ' La canzone butta un occhio sugli anni che verranno, che saranno terribili e ...“Ho appena finito di scrivere il prossimo numero di Novella bella per ‘Che tempo che fa’”, dice Nino Frassica appena risponde al telefono con tono soddisfatto e divertito. Il comico - ospite fisso del ...apriva i concerti dei Dimartino), i due fanno un mash up tra "Grazie dei fiori bis" e "Ma la notte" di Renzo Arbore e Nino Frassica.