Napoli-Samp, Ferrero: “Voglio bene a Adl ma devo batterlo” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiClaudio Ranieri e Fabio Quagliarella non si toccano, lo dice chiaro il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli in vista della gara di domenica contro gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso. Il tecnico Ranieri è in scadenza di contratto e Ferrero chiude la porta ad un possibile cambio in panchina nella prossima stagione: “E’ il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema. Non ho fatto alcun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io Voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò. Quagliarella? Vale lo stesso discorso, gli ho detto che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiClaudio Ranieri e Fabio Quagliarella non si toccano, lo dice chiaro il presidente delladoria Massimointervistato da Radio Kiss Kissin vista della gara di domenica contro gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso. Il tecnico Ranieri è in scadenza di contratto echiude la porta ad un possibile cambio in panchina nella prossima stagione: “E’ il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema. Non ho fatto alcun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, iofare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò. Quagliarella? Vale lo stesso discorso, gli ho detto che ...

