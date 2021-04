Morto suicida l’ex-giocatore di football Philip Adams: aveva appena ucciso cinque persone (Di venerdì 9 aprile 2021) Un uomo armato in South Carolina ha aperto il fuoco uccidendo cinque persone, tra cui un medico ben noto nella zona e i suoi nipoti. Le persone che hanno perso la vita sono rispettivamente Robert e Barbara Lesslie, uccisi con colpi di arma da fuoco assieme ai loro nipoti e a un uomo di servizio presente nella casa. Ferita anche una sesta persona che verserebbe in gravi condizioni. La sparatoria nella South Carolina ha visto protagonista l’ex-giocatore di football americano Phillip Adams, che ha poi rivolto la pistola, una calibro 45, come riportato dall’Associated Press, contro se stesso ponendo fine alla propria vita. A quanto risulta i genitori dell’ex-giocatore vivrebbero vicino all’abitazione del medico ucciso, in ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 aprile 2021) Un uomo armato in South Carolina ha aperto il fuoco uccidendo, tra cui un medico ben noto nella zona e i suoi nipoti. Leche hanno perso la vita sono rispettivamente Robert e Barbara Lesslie, uccisi con colpi di arma da fuoco assieme ai loro nipoti e a un uomo di servizio presente nella casa. Ferita anche una sesta persona che verserebbe in gravi condizioni. La sparatoria nella South Carolina ha visto protagonistadiamericano Phillip, che ha poi rivolto la pistola, una calibro 45, come riportato dall’Associated Press, contro se stesso ponendo fine alla propria vita. A quanto risulta i genitori delvivrebbero vicino all’abitazione del medico, in ...

Advertising

itsmavrtij : alcune case invece sono così vecchie e arredate male che compreso nel prezzo dell’affitto c’è anche il fantasma mor… - infoitinterno : Sabatino Trotta morto suicida in carcere: era stato arrestato per corruzione - susannagasty : @stoopidcheerio Perché in Italia se non leggi il romanziere polacco morto suicida non sei un lettore. È triste ma l… - sportli26181512 : L'ex giocatore NFL Phillip Adams uccide 5 persone e si suicida: Strage in South Carolina, dove Phillip Adams ha ape… - shymjch : “non è il mio tipo di scrittura, è più semplice” seh vabbè è arrivato quello che scrive un mattone polacco minimali… -