Mondiali di calcio 2022 | la RAI si aggiudica i diritti TV per tutte le partite

(Di venerdì 9 aprile 2021) Iditornano alla RAI: la FIFA ha annunciato che l'emittente di stato si ètale 64previste in Qatar. Idisaranno trasmessi dalla RAI: lo ha comunicato la FIFA che ha fatto sapere che le 64che si disputeranno in Qatar saranno trasmessedall'azienda di Viale Mazzini. Ididelsi disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, le 64che porteranno all'assegnazione del titolo saranno trasmessedalla Rai che ha trovato l'accordo con la FIFA. La notizia è stata ufficializzata dalla ...

Advertising

fanpage : ?? La Rai trasmetterà tutte le partite del mondiale 2022 - SkySport : Zaniolo, addio agli Europei: 'È dura, mi rifarò ai Mondiali'. Le ultime news - Gazzetta_it : #tv #Qatar 2022, alla Rai tutto il Mondiale del Qatar. Niente ad Amazon. 'Grande successo' - GiuDayLorDie : RT @vditrapani: Alla #Rai il pacchetto completo dei #DirittiTv dei mondiali di #calcio #Qatar2022. Accordo multipiattaforma (tv, radio e di… - Interismo4 : RT @vditrapani: Alla #Rai il pacchetto completo dei #DirittiTv dei mondiali di #calcio #Qatar2022. Accordo multipiattaforma (tv, radio e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali calcio

FuboTV e' in rialzo di quasi il 19% dopo aver ottenuto i diritti, negli Stati Uniti, per la trasmissione delle partite di qualificazione aididel 2022 in Qatar della zona ......onda del focolaio di Covid scoppiato in Nazionale durante le gare di qualificazione ai... Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 9 aprile 2021Sarà la RAI a trasmettere i Mondiali di Calcio 2022 che si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La TV pubblica si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutte e 64 le partite su "TV ...Chi sono i calciatori in scadenza di contratto più interessanti del prossimo mercato? Scopriamolo insieme, ruolo per ruolo ...