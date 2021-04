Mondiali 2022, Foa: “Diritti esclusivi alla Rai è un grande successo” (Di venerdì 9 aprile 2021) La Fifa ha assegnato i Diritti esclusivi multipiattaforma di tutte le 64 partite dei Campionati del mondo di calcio del 2022 in Qatar alla Rai a seguito di un’asta molto combattuta. Inoltre offrirà anche una programmazione di supporto che comprenderà highlights e rubriche. “Si tratta di un grande successo”, ha detto il Presidente della Rai Marcello Foa. “Siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza, che dimostra la forza e le competenze della Rai. Riconquistiamo così il primato nella trasmissione di uno degli eventi più amati dagli italiani, che nella Nazionale di calcio si riconoscono uniti anche nei momenti più difficili”. “Siamo molto felici di aver riportato i Mondiali di calcio in Rai”, dichiara, invece, ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) La Fifa ha assegnato imultipiattaforma di tutte le 64 partite dei Campionati del mondo di calcio delin QatarRai a seguito di un’asta molto combattuta. Inoltre offrirà anche una programmazione di supporto che comprenderà highlights e rubriche. “Si tratta di un”, ha detto il Presidente della Rai Marcello Foa. “Siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza, che dimostra la forza e le competenze della Rai. Riconquistiamo così il primato nella trasmissione di uno degli eventi più amati dagli italiani, che nella Nazionale di calcio si riconoscono uniti anche nei momenti più difficili”. “Siamo molto felici di aver riportato idi calcio in Rai”, dichiara, invece, ...

