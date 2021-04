Mario Draghi: “Erdogan é un dittatore” e viene convocato l’ambasciatore italiano ad Ankara (Di venerdì 9 aprile 2021) La vicenda di Ursula Von Der Leyen ha generato un vero e orario incidente diplomatico con strascichi importanti La mancata sedia per Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea ha generato un enorme incidente diplomatico. Mario Draghi, premier italiano, nell’ultima conferenza stampa l’ha definita una totale mancanza di rispetto: l’episodio si é verificato ad Ankara durante un incontro con Erdogan e il Presidente del Consiglio Europeo Michel. Non solo, Draghi ha rincarato la dose spiegando che il leader turco deve essere indicato e chiamato con il suo nome, ovvero dittatore. Una dichiarazione forte destinata a far parlare e discutere. “Non condivido assolutamente Erdogan- ha detto Draghi – credo che sia stato un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) La vicenda di Ursula Von Der Leyen ha generato un vero e orario incidente diplomatico con strascichi importanti La mancata sedia per Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea ha generato un enorme incidente diplomatico., premier, nell’ultima conferenza stampa l’ha definita una totale mancanza di rispetto: l’episodio si é verificato addurante un incontro cone il Presidente del Consiglio Europeo Michel. Non solo,ha rincarato la dose spiegando che il leader turco deve essere indicato e chiamato con il suo nome, ovvero. Una dichiarazione forte destinata a far parlare e discutere. “Non condivido assolutamente- ha detto– credo che sia stato un ...

