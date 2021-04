Manca uno stop e 2 persone muoiono nello schianto. Condannato a 2 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) Nulla potrà mai riportare indietro il loro caro, ma hanno almeno ottenuto un po’ di giustizia i familiari di Donato Milano, il quarantenne di Palagiano (Ta), rimasto vittima di un tragico incidente stradale il 25 ottobre 2019 nel territorio comunale di Massafra. Mercoledì 7 aprile 2021, al termine dell’udienza preliminare avanti il Gup del Tribunale di Taranto, dott. Giovanni Caroli, è stato Condannato a due anni di reclusione,con sospensione condizionale, per duplice omicidio stradale il giovane automobilista campano che, Mancando completamente uno stop in un incrocio tra due Provinciali, ha causato quel terribile schianto costato anche un’altra vita, quella di sua nonna, la settantottenne Marina Cuomo, di Castellammare di Stabia: si tratta di Alfonso D’Amato, oggi 25 ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 9 aprile 2021) Nulla potrà mai riportare indietro il loro caro, ma hanno almeno ottenuto un po’ di giustizia i familiari di Donato Milano, il quarantenne di Palagiano (Ta), rimasto vittima di un tragico incidente stradale il 25 ottobre 2019 nel territorio comunale di Massafra. Mercoledì 7 aprile 2021, al termine dell’udienza preliminare avanti il Gup del Tribunale di Taranto, dott. GiovCaroli, è statoa duedi reclusione,con sospensione condizionale, per duplice omicidio stradale il giovane automobilista campano che,ndo completamente unoin un incrocio tra due Provinciali, ha causato quel terribilecostato anche un’altra vita, quella di sua nonna, la settantottenne Marina Cuomo, di Castellammare di Stabia: si tratta di Alfonso D’Amato, oggi 25 ...

