LIVE – Sonego-Hanfmann 0-3, Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 9 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann, valido per i quarti di finale dell’Atp 250 di Cagliari 2021. Il tennista torinese ha superato Gilles Simon agli ottavi di finale, mentre il tedesco è riuscito ad avere la meglio su Marco Cecchinato: sarà una sfida equilibrata, complessa da affrontare per entrambi gli atleti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di venerdì 9 aprile (secondo match dalle ore 11.00). Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI COME VEDERE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Sonego-Hanfmann 0*-3 PRIMO SET – Hanfmann tiene la battuta a trenta e si porta sullo 0-3. Sonego adesso con le ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Ile latestuale dell’incontro tra Lorenzoe Yannick, valido per i quarti di finale dell’Atp 250 di. Il tennista torinese ha superato Gilles Simon agli ottavi di finale, mentre il tedesco è riuscito ad avere la meglio su Marco Cecchinato: sarà una sfida equilibrata, complessa da affrontare per entrambi gli atleti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di venerdì 9 aprile (secondo match dalle ore 11.00). Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI COME VEDERE IL MATCH AGGIORNA LA0*-3 PRIMO SET –tiene la battuta a trenta e si porta sullo 0-3.adesso con le ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sonego-Hanfmann 0-0 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021: - SuperTennisTv : Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann si sfidano sul Centrale del #SardegnaOpen! ?? - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cagliari 2021 - Lorenzo Sonego torna in campo ai quarti di finale dopo aver vinto contro Gilles… - CentotrentunoC : ATP SARDEGNA OPEN ?? LIVE | Secondo match della giornata sul centrale del Tennis Club di #Cagliari che vale l'ingre… - infoitsport : ATP Cagliari: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Fuori Marco Cecchinato. Ora in campo Sonego (LIV… -