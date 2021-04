Il Movimento 5 Stelle cambia il meccanismo di rendicontazione e restituzione per gli eletti (Di venerdì 9 aprile 2021) In attesa dell’ufficializzazione di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle, l’attuale capo politico ad interim dei pentastellati detta la linea del cambiamento. Non di indirizzo politico, ma tecnico. Vito Crimi ha annunciato ai suoi deputati (nel corso di una riunione che si è tenuta oggi a Roma), la modifica del sistema di rendicontazione e di restituzione. La battaglia dialettica (e legale) con la piattaforma Rousseau prosegue, mentre il M5S sta cercando anche “casa” nella capitale per avere un punto di riferimento fisico (e non più solamente digitale) Il M5S cambia il sistema di rendicontazione e restituzione per gli eletti “Abbiamo deciso di modificare il meccanismo di rendicontazione e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) In attesa dell’ufficializzazione di Giuseppe Conte alla guida del, l’attuale capo politico ad interim dei pentastellati detta la linea delmento. Non di indirizzo politico, ma tecnico. Vito Crimi ha annunciato ai suoi deputati (nel corso di una riunione che si è tenuta oggi a Roma), la modifica del sistema die di. La battaglia dialettica (e legale) con la piattaforma Rousseau prosegue, mentre il M5S sta cercando anche “casa” nella capitale per avere un punto di riferimento fisico (e non più solamente digitale) Il M5Sil sistema diper gli“Abbiamo deciso di modificare ildie ...

Advertising

M5S_Camera : Con la nascita del #mite, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, oltre a difendere l’ambiente, garantiamo un mag… - GiuseppeConteIT : Il mio intervento all’assemblea del Movimento 5 Stelle: - petergomezblog : Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro… - neXtquotidiano : Il Movimento 5 Stelle cambia il meccanismo di rendicontazione e restituzione per gli eletti - Carmela_oltre : RT @PieraBelfanti: Tra i firmatari anche la senatrice a vita Liliana Segre, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, di Italia viva, +Europ… -