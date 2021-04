Il lockdown accende l' allarme povertà | una donna davanti al Comune | ' Sono a digiuno e senza luce e gas | aiutatemi'

(Di venerdì 9 aprile 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Ill'. In bicicletta sotto alcon un cartello in mano, protesta così unache da quattro mesi dice di essere con l'acqua alla gola: '...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : lockdown accende

corriereadriatico.it

PORTO SANT'ELPIDIO - Ill'allarme povertà. In bicicletta sotto al Comune con un cartello in mano, protesta così una donna che da quattro mesi dice di essere con l'acqua alla gola: 'Sono cittadina elpidiense, ......SEMBRA ALLUDERE ALLA SITUAZIONE MONDIALE ATTUALE? Il lavoro è stato concepito durante il... caldo e talvolta intimista a grandi pagine della musica occidentalemomenti molto suggestivi.PORTO SANT’ELPIDIO - Il lockdown accende l'allarme povertà. In bicicletta sotto al Comune con un cartello in mano, protesta così una donna che da quattro mesi dice ...Gli effetti del Covid hanno alterato gli equilibri domestici, talvolta esasperandoli. La violenza tra fratelli è un fenomeno poco riconosciuto ma molto presente.