Graduatorie ATA: posso essere presente in prima e terza fascia per lo stesso profilo? (Di venerdì 9 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: l'incertezza di chi deve attendere il 23 aprile per inserirsi nella prima fascia ATA di un determinato profilo e in questo momento non sa se inserirsi per lo stesso profilo, nella stessa provincia, anche per la terza fascia 2021/23. Si rammentano inoltre le regole del rapporto tra ATA prima e terza fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)ATA: l'incertezza di chi deve attendere il 23 aprile per inserirsi nellaATA di un determinatoe in questo momento non sa se inserirsi per lo, nella stessa provincia, anche per la2021/23. Si rammentano inoltre le regole del rapporto tra ATA. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA: posso essere presente in prima e terza fascia per lo stesso profilo? - maddypenocchio : E mentre compili la domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA ti re… - p_durantescuola : Uil Scuola – 09/04/2021 – Scheda UIL – Graduatorie Personale ATA III fascia – Punteggi minimi per provincia - orizzontescuola : ATA graduatorie terza fascia, la scuola capofila si può cambiare anche se si conferma la provincia - orizzontescuola : ATA 24 mesi, domanda dal 23 aprile: come si calcola il servizio utile per iscriversi nelle graduatorie per il ruolo -