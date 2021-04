Friuli Venezia Giulia | denuncia di anestesisti e rianimatori | “Sottostimati i ricoveri in terapia intensiva” E intanto la regione torna arancione

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nelche il prossimo lunedì passerà darossa adil numero di pazienti Covid ricoverati insarebbe sottostimato rispetto alla realtà. È quantol’AssociazioneOspedalieri Italiani Emergenza Area Critica (Aaroi Emac) in una lettera indirizzata al governatore dellaMassimiliano Fedriga (Lega). Scritta a nome di 350e medici dell’emergenza urgenza in, la lettera parla di “errore nei conteggi“. Il riferimento è a due reparti disem– il primo a Palmanova, il secondo aperto proprio ...

Il leghista Massimiliano Fedriga eletto presidente della Conferenza delle Regioni. Il presidente delGiulia prende il posto del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini , che ha guidato l'assemblea negli ultimi 5 anni. Dopo sedici anni la guida della Conferenza delle Regioni ...La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all'unanimità presidente Massimiliano Fedriga (presidente della RegioneGiulia) e vicepresidente Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia). Fedriga prende il posto di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna. Emiliano di Giovanni Toti, ...La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all'unanimità presidente Massimiliano Fedriga (numero uno del Friuli Venezia Giulia) e ...Quarantuno anni, laurea in Scienze della Comunicazione, si è iscritto alla Lega ad appena 15 anni. Nel 2008 la prima elezione alla Camera ...