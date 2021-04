FIFA 21 | Team FUT Encore disponibile nei pacchetti!

(Di venerdì 9 aprile 2021) In occasione del secondo evento FUT Player Days della stagione EA Sports ha inserito nei pacchetti, per un periodo limitato, alcune delle card migliori delle promo precedenti della modalitàUltimate, rilasciando il cosiddettoFUT11 i calciatori selezionati, fra cui Messi in versione TOTGS con overall 95. Questa la rosa al L'articolo proviene da FUT Universe.

Una delle scelte più ad effetto è sicuramente CardsPlug ovvero una versione extralarge e tangibile delle carte protagoniste della modalità Fut "Ultimate" da ... AC Monza e Genoa CFC sono rientrati tra i migliori 8 esports in Europa e come le uniche ... Interactive Entertainment ha lanciato su PS4 una nuova iniziativa per tutti gli appassionati di FIFA, il ... Scopri come ottenere GRATIS la card giocatore campionato de LaLiga di Asensio con overall 88! Tutte gli obiettivi da completare! In aggiunta al Team FUT Encore, questa settimana in FIFA 21 Ultimate Team potete aspettarvi anche Obiettivi a tema e pacchetti speciali in offerta 2x1 come gli Ultimate (125 mila crediti) e Rari Max ...