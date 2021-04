Fials denuncia le lunghe attese presso la Sala prelievi del CROB di Rionero in Vulture.

(Di venerdì 9 aprile 2021) Gli Oss possono eseguireematici?file alladel, ladei cittadini: “…tempi eccessivamente lunghi in attesa del prelievo ematico dall’unico infermiere in servizio”. Laha più volte segnalato -dichiara Giuseppe Costanzo Segretario Provinciale- le criticità delladell’IRCCS/diine continua a registrare disservizi, nei confronti degli utenti, specie in questi mesi di pandemia considerando il maggior sforzo a causa della crisi determinata dal Covid 19. Tenendo conto della situazione è del tutto incomprensibile l’indifferenza da parte della Direzione Generale. Il sindacalista Costanzo elogia l’impegno ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Lunghe file alla sala prelievi del CROB, la denuncia dei cittadini: '...tempi eccessivamente lunghi in attesa del prelievo em… - AssoCare : Lunghe file alla sala prelievi del CROB, la denuncia dei cittadini: '...tempi eccessivamente lunghi in attesa del p… - ivl24_it : Fials denuncia le lunghe attese presso la Sala prelievi del CROB - aldo_rovi : RT @Libero_official: #Fials denuncia le 'gravi ripercussioni delle cure non-Covid mancate su tutti i sistemi sanitari del mondo' https://t… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Fials denuncia le 'gravi ripercussioni delle cure non-Covid mancate su tutti i sistemi sanitari del mondo' https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Fials denuncia

Oltre Free Press

"Non esiste più il doppio percorso 'covid più e meno' al pronto soccorso dell'ospedale di Busto". Laavanzata dal segretario provinciale dellaSanto Salvatore solleva un problema di sicurezza per chi accede al servizio di emergenza del presidio. La direzione dell'azienda ospedaliera ...Saverio Andreula Vice segretario regionale: "Noi comelavoriamo nell'interesse di ... ladei sindacati: 'Abbiamo un dossier sulle verità nascoste' ComunicatiLunghe file alla sala prelievi del CROB, la denuncia dei cittadini: "...tempi eccessivamente lunghi in attesa del prelievo ematico dall'unico infermiere in se ..."Tenendo conto della situazione è del tutto incomprensibile l'indifferenza da parte della Direzione Generale".