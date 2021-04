Fattura differita | attenzione alle data da inserire

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 9 aprile 2021) Per laelettronica restano in vigore le prescrizioni contenute nel Decreto IVA: ecco qualebisognaLada indicare nel documento rappresenta uno dei dubbi più frequenti quando si parla dizione elettronica, soprattutto in caso di emissione della, una particolare tipologia dizione che, rispetto allaimmediata, viene adottata al… L'articolo Corriere Nazionale.